Смерть президента Ирана увеличивает шансы, что преемником аятоллы Хаменеи станет его сын - Politico

Моджтаб Хаменеи

CentralAsia (CA) - Смерть президента Ирана Ибрагима Раиси увеличивает шансы, что преемником аятоллы Али Хаменеи станет его сын — Моджтаб. Об этом пишет американское издание Politico.

Именно президент Раиси рассматривался экспертами как будущий сменщик аятоллы - верховного лидера Ирана. Хотя в последнее время президента критиковали за некомпетентность, что снижало его шансы пойти на повышение.

«Раиси представляет собой более молодую версию иранской революционной элиты - гораздо менее компетентную, но гораздо более ревностную. Таких людей Хаменеи хочет видеть у руля - смерть Раиси сужает процесс выбора его преемника, а собственный сын Хаменеи является одним из потенциальных кандидатов», - заявил старший научный сотрудник Вашингтонского фонда защиты демократии Бехнам Бен Талеблу.

Главой Ирана является не президент, а аятолла - высший руководитель. Он избирается пожизненно, определяет общую политику страны, руководит армией, разведкой, заполняет главные должности, принимает ключевые решения.

Президент является вторым по значимости должностным лицом, главой исполнительной власти.

Сегодня утром официально подтвердили гибель президента Ирана Раиси, главы МИД Ирана Абдоллахияна, губернатора Восточного Азербайджана Рахмати и имама Али аль-Хашем.