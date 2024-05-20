В Китае днем 20 мая произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре
- Казахстан, происшествия
- 19:24, 20 мая 2024
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CentralAsia (KZ) - На территории Китая 20 мая в 13:19 произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН Кыргызстана.
Очаг землетрясения располагался в 147 км к юго-востоку от города Нарын.
В населенных пунктах Кыргызстана толчки в результате землетрясения не ощущались.
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