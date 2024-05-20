В Китае днем 20 мая произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре

CentralAsia (KZ) - На территории Китая 20 мая в 13:19 произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН Кыргызстана.

Очаг землетрясения располагался в 147 км к юго-востоку от города Нарын.

В населенных пунктах Кыргызстана толчки в результате землетрясения не ощущались.

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