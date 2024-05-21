В Иране назвали дату и место похорон президента Раиси

CentralAsia (CA) - Церемония захоронения погибших в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси и его спутников пройдет вечером 23 мая в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента республики Мохсен Мансури, который возглавил комитет по организации похорон, передает Fararu.

По его словам, погибших захоронят в мавзолее имама Резы в Мешхеде. До этого, 21 мая, в Тебризе (иранская провинция Восточный Азербайджан) пройдет церемония прощания.

Мешхед является центром паломничества и одним из главных священных городов мусульман-шиитов, которые составляют большинство населения Ирана.

Днем 19 мая вертолет президента Ирана потерпел крушение. На его поиски были направлены более 70 спасательных бригад, а также спасатели и техника из Турции. Утром 20 мая турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил источник тепла рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. В том месте были обнаружены сгоревшие обломки президентского вертолета.

На борту вместе с Раиси находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны. Делегация возвращалась из Азербайджана. Все пассажиры погибли.

В правительстве Ирана заверили, что в управлении республикой не будет «ни малейших сбоев». В стране должны провести выборы в течение 50 дней.