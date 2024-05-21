Глава МИД Китая посетил Таджикистан и встретился с Рахмоном

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи 18 мая с министром иностранных дел КНР Ваном И назвал Китай одним из крупнейших партнёров страны в торгово-экономическом и инвестиционном секторах.

Он сообщил, что общий объём китайских инвестиций в экономику Таджикистана за последние десять лет составил $3,8 миллиарда

Ван И посетил Таджикистан в рамках тура по Центральной Азии, чтобы обсудить вопросы сотрудничества, а также подготовку к предстоящему визиту в страны этого региона председателя КНР Си Цзиньпиня. О дате визита не сообщается.

Пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что Эмомали Рахмон и Ван И обсудили текущее состояние сотрудничества двух стран и актуальные региональные и международные вопросы.

Президент Таджикистана выразив удовлетворение растущей тенденцией отношений дружбы и всестороннего стратегического партнерства между странами, заявил, что Таджикистан выступает за продолжение укрепления и расширения таких традиций, отвечающих фундаментальным интересам народов двух стран.

Было обсуждено, в частности, расширение связей в промышленности, особенно в горнодобывающей, транспорте, энергетике и сельском хозяйстве.

Заинтересованность таджикская сторона проявила и в налаживании сотрудничества с Китаем по реализации совместных проектов, связанных с «зелёной» и «цифровой» экономикой, искусственным интеллектом и созданием в Таджикистане производств с использованием «зелёных технологий».

Также была подчеркнута важность продолжения дальнейшего взаимодействия сторон по взаимной поддержке глобальных инициатив друг друга.

Глава МИД Китая также встретился со своим коллегой Сироджиддином Мухриддином.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр двустороннего сотрудничества, вопросы региональной безопасности, состояние и перспективы межгосударственного взаимодействия, а также подготовительные мероприятия к предстоящему государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Таджикистан.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, в частности Организации Объединённых Наций, Шанхайской организации сотрудничества, а также формата «Центральная Азия + Китай».

На встрече была достигнута договоренность о том, что стороны и далее будут укреплять сотрудничество в политической, экономической и инвестиционной, транспортной, сельскохозяйственной и здравоохранительной сферах.

По итогам встречи была подписана Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики на 2025-2026 годы.

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