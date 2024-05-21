Токаев встретился с главой МИД Китая и высказался о предстоящем визите Си Цзиньпиня

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел КНР Ван И, сообщает Акорда.

Токаев назвал Китай лидирующей страной. А китайские инициативы вносят значительный вклад в поддержание международной стабильности, с уверенностью сказал глава государства.

«Казахстан был и остаётся надёжным партнёром Китая. Мы делаем всё возможное для реализации договорённостей»,- отметил он, высоко оценив казахстанско-китайские отношения в рамках международных организаций, в том числе ООН, ШОС, СВМДА.

Президент обсудил с китайским министром сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также возможности расширения межправительственных контактов.

В завершение беседы Ван И поблагодарил главу государства за гостеприимство. В ответ Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия лидеру КНР и отметил, что возлагает большие надежды на его предстоящий государственный визит в Астану

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