В ООН высказались о легитимности Зеленского

CentralAsia (CA) - Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в глазах организации Владимир Зеленский остается президентом Украины, несмотря на истекание его полномочий. Полномочий избранного в 2019 году Зеленского истекли 20 мая. Однако из-за введенного военного положения выборы в стране не проводились.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером»,— ответил Дюжаррик на соответствующий вопрос журналистов во время пресс-конференции.

Недавно Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 суток. ЦИК Украины отмечал, что, по Конституции, президент исполняет полномочия до избрания нового.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что окончание срока полномочий президента Украины не отразится на целях проведения российсетх военных действий. Владимир Путин, комментируя окончание срока Владимира Зеленского, говорил, что это будет иметь значение только в случае подписания документов. Он пояснил, что Россия должна подписывать их с легитимной властью.