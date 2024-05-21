Премьер Израиля Нетаньяху осудил намерение МУС выдать ордер на его арест

CentralAsia (CA) - Намерение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и вместе с ним лидера ХАМАС Яхьи Синвара позорно, заявил Нетаньяху. Его обращение размещено в телеграм-канале.

«Как премьер-министр Израиля, я с возмущением отвергаю сравнение прокурора в Гааге между демократическим Израилем и массовыми убийцами ХАМАС. Это абсолютное искажение реальности. Именно так выглядит новый антисемитизм: он переместился из университетов на Западе в суд в Гааге», — заявил политик.

Он подчеркнул, что ничто не помешает Израилю нанести удар по тем, кто хочет его уничтожить. Нетаньяху также пообещал свергнуть ХАМАС.

В ХАМАС, комментируя намерение МУС, призвали выдать ордера на арест всего израильского руководства и военнослужащих армии, участвующих в боевых действиях в секторе Газа. Решение суда по лидерам ХАМАС группировка раскритиковала, назвав его «приравниванием жертвы к палачу».

Президент США Джо Байден назвал шаг МУС возмутительным и заявил, что между Израилем и ХАМАС «нет эквивалента».

20 мая о запросе на получение ордеров на арест Нетаньяху и Синвара сообщил главный прокурор МУС Карим Хан. Он добавил, что также запрошены ордера в отношении израильского министра обороны Йоава Галланта и двух высокопоставленных лидеров ХАМАС — командира «Бригад аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и политического главы группировки Исмаила Хании.

Обвинения против лидеров палестинских боевиков включают «истребление, убийство, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие в заключении». Претензии к израильским политикам заключаются в использовании «истребления и голода как метода ведения войны, в том числе в отказе в поставках гуманитарной помощи, умышленном нападении на гражданское население».