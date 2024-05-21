С четверга в Узбекистане вновь ожидаются кратковременные дожди с грозами

CentralAsia (UZ) - После дождливых и прохладных выходных 20−22 мая по территории Узбекистана установится сухая погода, сообщил Узгидромет. Лишь по Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областям понедельник в первой половине дня местами возможен небольшой дождь.

23−24 мая по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и Ферганской долине местами пройдут кратковременные дожди с грозами. По остальной части страны сохранится погода без осадков.

Температура в эти дни будет повышаться и с середины недели достигнет значений +24…+29 градусов Цельсия, по югу — +30…+32 градуса.

22−23 мая по пустынной зоне, 24 мая — местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В предгорных и горных районах 20−24 мая временами дожди, сохранится возможность селе-паводковых явлений.

Погода в Ташкенте

В понедельник в первой половине дня возможен небольшой дождь. Температура будет в пределах +22…+24 градуса.

21−22 мая без осадков. 23 мая возможен кратковременный дождь, гроза. Преобладающая температура ночью составит +14…+17 градусов, днём — +25…+27.