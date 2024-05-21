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В Иране определили дату досрочных выборов президента

CentralAsia (CA) -  Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня, сообщает агентство IRNA.

Дату 14-х президентских выборов определили на заседании, где присутствовали первый вице-президент Мохаммад Мохбер, глава судебной власти Мохаммад Багер Калибаф и другие.

Регистрация кандидатов в президенты будет проводиться с 28 мая, а предвыборная кампании продлится с 12 июня по 27 июня.

Согласно статьи 131 Конституции Ирана, в стране должны создать совет для управления исполнительными делами сроком на 50 дней и подготовки к президентским выборам.

До выборов обязанности президента будет исполнять вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Днем 19 мая вертолет президента Ирана Ибрагимом Раиси потерпел крушение. На борту вместе с ним находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны. Делегация возвращалась из Азербайджана. Все пассажиры погибли.

Похороны Раиси состоятся в четверг, 23 мая, в Мешхеде. Его захоронят в мавзолее имама Резы. В стране в связи со смертью президента объявили пятидневный траур.

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