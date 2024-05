Главы МИД Кыргызстана и Пакистана обсудили ночные беспорядки в Бишкеке. Видео

CentralAsia (KG) - В Астане 20 мая прошла встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхак Даром.

Как говорится в сообщении пакистанского МИД, на встрече основное внимание уделялось недавним событиям в Бишкеке и благополучию пакистанских граждан в Кыргызстане.

«Министр иностранных дел Исхак Дар подчеркнул, что главной заботой Пакистана являются безопасность и благополучие его граждан, особенно студентов, которые в первую очередь пострадали от событий пятницы. Он также попросил министра иностранных дел Кыргызстана привлечь к ответственности виновных в нападениях на пакистанских студентов.

Министр иностранных дел Кулубаев заверил вице-премьера в обеспечении безопасности граждан Пакистана и полном содействии безопасной репатриации студентов, желающих вернуться в Пакистан», - говорится в сообщении.

Мохаммад Исхак Дар поблагодарил Жээнбека Кулубаева «за столь необходимую помощь в области здравоохранения и безопасности, предоставляемую властями Кыргызстана пакистанским студентам».

Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 met Kyrgyz Foreign Minister Jeenbek Kulubaev, in Astana today.



The meeting focused on the recent developments in Bishkek, Kyrgyzstan and the welfare of Pakistani nationals there. Deputy Prime Minister… pic.twitter.com/DPNYMbXgs0