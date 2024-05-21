Главы МИД Кыргызстана и Пакистана обсудили ночные беспорядки в Бишкеке. Видео

- Кыргызстан, политика
- 12:52, 21 мая 2024
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- Обновлено: 13:27, 21 мая 2024 Кыргызча
CentralAsia (KG) - В Астане 20 мая прошла встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхак Даром.
Как говорится в сообщении пакистанского МИД, на встрече основное внимание уделялось недавним событиям в Бишкеке и благополучию пакистанских граждан в Кыргызстане.
«Министр иностранных дел Исхак Дар подчеркнул, что главной заботой Пакистана являются безопасность и благополучие его граждан, особенно студентов, которые в первую очередь пострадали от событий пятницы. Он также попросил министра иностранных дел Кыргызстана привлечь к ответственности виновных в нападениях на пакистанских студентов.
Министр иностранных дел Кулубаев заверил вице-премьера в обеспечении безопасности граждан Пакистана и полном содействии безопасной репатриации студентов, желающих вернуться в Пакистан», - говорится в сообщении.
Мохаммад Исхак Дар поблагодарил Жээнбека Кулубаева «за столь необходимую помощь в области здравоохранения и безопасности, предоставляемую властями Кыргызстана пакистанским студентам».
Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 met Kyrgyz Foreign Minister Jeenbek Kulubaev, in Astana today.— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) May 20, 2024
The meeting focused on the recent developments in Bishkek, Kyrgyzstan and the welfare of Pakistani nationals there. Deputy Prime Minister… pic.twitter.com/DPNYMbXgs0
В Бишкеке ночью 18 мая собрались молодые люди из-за драки с иностранцами в хостеле по ул.Буденного. Они требовали наказать иностранцев и решить проблему с незаконной миграцией. Под утро собравшиеся начали расходиться.
Позже МВД назвал причину драки с участием иностранных граждан и предоставил хронологию событий, приведшие к волнению в городе Бишкек.