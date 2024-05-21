В Иране прощаются с президентом Раиси. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В иранском городе Тебриз началась церемония прощания с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и еще семью членами иранской делегации, погибшими при крушении вертолета. В церемонии участвует несколько тысяч человек, передает местное агентство Tasnim.

По окончании церемонии гробы с телами погибших отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы, которую проведут в столичной мечети. Раиси похоронят в его родном городе Мешхед в мавзолее имама Резы.

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Крушение произошло 19 мая, когда иранский президент на вертолете возвращался из Азербайджана вместе с делегацией чиновников. В их числе был глава иранского МИД Хосейн Амир-Абдоллахиан. Вертолет разбился в районе иранской провинции Восточный Азербайджан. В Иране объявлен пятидневный траур. Врио президента стал первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.