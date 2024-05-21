экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Иране прощаются с президентом Раиси. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  В иранском городе Тебриз началась церемония прощания с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и еще семью членами иранской делегации, погибшими при крушении вертолета. В церемонии участвует несколько тысяч человек, передает местное агентство Tasnim.

По окончании церемонии гробы с телами погибших отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы, которую проведут в столичной мечети. Раиси похоронят в его родном городе Мешхед в мавзолее имама Резы.

Крушение произошло 19 мая, когда иранский президент на вертолете возвращался из Азербайджана вместе с делегацией чиновников. В их числе был глава иранского МИД Хосейн Амир-Абдоллахиан. Вертолет разбился в районе иранской провинции Восточный Азербайджан. В Иране объявлен пятидневный траур. Врио президента стал первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com