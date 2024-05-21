экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане приняли меры после беспорядков в Бишкеке

CentralAsia (KZ) -  Какие меры предприняли в Казахстане после ночных беспорядков в Бишкеке, рассказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, сообщает Orda.kz.

На пресс-конференции в правительстве он отметил, что ситуация в Кыргызстане очень специфична.

«Там сейчас проходит обучение очень большого количество граждан иностранных государств, в частности Индии и Пакистана. В одном только Оше, Ошском госуниверситете, а есть ещё несколько институтов, порядка 28 тысяч граждан зарубежных обучаются. У нас в целом, если брать студентов иностранных из Пакистана и Индии, порядка 12 тысяч, но в основном это индусы. Из Пакистана не так много», - сказал Саясат Нурбек.

Он перечислил меры, которые министерство предпримет после инцидента в Бишкеке:

  • провели совещание с ректорами университетов, где обучаются иностранные студенты;
  • разрабатывают отдельный циркуляр;
  • установили круглосуточное дежурство в местах компактного проживания;
  • проведут профилактические беседы с казахстанскими студентами, проживающими в общежитиях.

В Бишкеке ночью 18 мая собрались молодые люди из-за драки с иностранцами в хостеле по ул.Буденного. Они требовали наказать иностранцев и решить проблему с незаконной миграцией. Под утро собравшиеся начали расходиться.

Позже МВД назвал причину драки с участием иностранных граждан и предоставил хронологию событий, приведшие к волнению в городе Бишкек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com