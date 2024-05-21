В Казахстане приняли меры после беспорядков в Бишкеке

CentralAsia (KZ) - Какие меры предприняли в Казахстане после ночных беспорядков в Бишкеке, рассказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, сообщает Orda.kz.

На пресс-конференции в правительстве он отметил, что ситуация в Кыргызстане очень специфична.

«Там сейчас проходит обучение очень большого количество граждан иностранных государств, в частности Индии и Пакистана. В одном только Оше, Ошском госуниверситете, а есть ещё несколько институтов, порядка 28 тысяч граждан зарубежных обучаются. У нас в целом, если брать студентов иностранных из Пакистана и Индии, порядка 12 тысяч, но в основном это индусы. Из Пакистана не так много», - сказал Саясат Нурбек.

Он перечислил меры, которые министерство предпримет после инцидента в Бишкеке:

провели совещание с ректорами университетов, где обучаются иностранные студенты;

разрабатывают отдельный циркуляр;

установили круглосуточное дежурство в местах компактного проживания;

проведут профилактические беседы с казахстанскими студентами, проживающими в общежитиях.

В Бишкеке ночью 18 мая собрались молодые люди из-за драки с иностранцами в хостеле по ул.Буденного. Они требовали наказать иностранцев и решить проблему с незаконной миграцией. Под утро собравшиеся начали расходиться.

Позже МВД назвал причину драки с участием иностранных граждан и предоставил хронологию событий, приведшие к волнению в городе Бишкек.

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