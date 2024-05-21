«Список Айки»: Организаторше сети элитных эскортниц вынесли приговор в Алматы

CentralAsia (KZ) - Суд Ауэзовского района Алматы вынес приговор «Айке», ставшей известной из-за опубликованного в сети списка клиентов – среди них были известные личности. О приговоре сообщили в Верховном суде Казахстана.

Согласно материалам дела, в 2020-2023 годах подсудимая занималась сводничеством, предоставляя клиентам девушек для оказания интимных услуг за денежное вознаграждение. Она получала проценты – лично или через пособника, который также предстал перед судом.

В деле фигурируют 52 эпизода сводничества. Кроме того, подсудимой инкриминировали незаконное хранение наркотиков – в мае прошлого года при задержании полицейские изъяли из её сумки мефедрон.

«Суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние подсудимой в содеянном, её активное содействие раскрытию преступлений, наличие у неё малолетнего ребёнка», – отмечается в сообщении.

Женщине назначили 6 лет 6 месяцев лишения свободы, её пособнику – 3 года 8 месяцев.

В декабре прошлого года в сети распространился так называемый «Список Айки», в котором оказались имена многих казахстанских знаменитостей, бизнесменов, сотрудников крупных финансовых структур, а также госчиновников и силовиков. Список вызвал бурную реакцию среди казахстанцев. Сообщается, что список был сформирован на основании телефонной книги жительницы Алматы, задержанной за организацию эскорт-услуг для состоятельных мужчин с участием девушек модельной внешности. В Главной транспортной прокуратуре подтвердили, что речь идет об Айке, которую называли «VIP-сутенершей» и «популярным блогером» Love Aika.

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