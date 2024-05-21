Директор школы в Ферганской области побила учащуюся

CentralAsia (UZ) - Директор специализированной школы по изучению иностранных языков в Бувайдинском районе Ферганской области побила учащуюся 7-го класса из-за того, что девочка отказалась снять платок.

Инцидент произошёл 17 мая. Отец девочки сообщил о нём изданию Kun.uz, указав, что его дочь теперь не хочет ходить в школу.

В сообщении офиса детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой говорится, что в тот день 14-летняя Н. М. поссорилась на уроке алгебры с одноклассником Х. Х. Когда в класс зашла директор, учитель рассказала о ссоре между учениками.

Директор К. Р. спросила у учащейся, почему они поссорились, зачем она надела религиозный платок и сказала снять его. Девочка отказалась снимать, после чего директор её побила и нанесла травмы.

ОВД Бувайдинского района проводит доследственную проверку. В областном управлении дошкольного и школьного образования сообщили, что ситуация изучается.