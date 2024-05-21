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Шенгенская виза с 11 июня подорожает на 12%

CentralAsia (CA) -  Министерство иностранных и европейских дел Словении сообщило о повышении размера сборов за оформление шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Новые правила начнут действовать во всем мире с 11 июня, указано в сообщении МИД.

Стоимость шенгенской визы типа C увеличится на 12%. Для взрослых заявителей она составит €90, для заявителей до 12 лет — €45. Для детей до шести лет сбор за оформление шенгенской визы взиматься по-прежнему не будет. В настоящий момент размер консульского сбора для взрослых составляет €80 для взрослых и €40 для детей от 6 до 12 лет.

Пересмотр стоимости шенгенских виз ЕК проводит каждые три года на основе значений инфляции и средних зарплат госслужащих в Евросоюзе.

В Шенгенскую зону входит 29 европейских стран.

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