Путин обсудил свой госвизит в Узбекистан с Мирзиёевым по телефону
- Узбекистан, политика
- 16:11, 21 мая 2024
- Просмотров: 1234 Кыргызча
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев
CentralAsia (UZ) - Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает 21 мая пресс-служба Кремля.
Обсуждён ход подготовки предстоящего государственного визита президента России в Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.
Путин также поделился впечатлениями о только что состоявшихся переговорах в Пекине с китайским руководством.
С обеих сторон подтверждено стремление и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнёрства между Россией и Узбекистаном.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.