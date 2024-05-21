Путин обсудил свой госвизит в Узбекистан с Мирзиёевым по телефону

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев // Пресс-служба президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает 21 мая пресс-служба Кремля.

Обсуждён ход подготовки предстоящего государственного визита президента России в Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Путин также поделился впечатлениями о только что состоявшихся переговорах в Пекине с китайским руководством.

С обеих сторон подтверждено стремление и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнёрства между Россией и Узбекистаном.