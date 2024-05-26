К 2050 году ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится почти на 5 лет

CentralAsia (CA) - Согласно последним данным Глобального исследования бремени болезней (GBD) 2021,ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится на 4,9 года у мужчин и на 4,2 года у женщин в период с 2022 по 2050 год.

Ожидается, что наибольший прирост будет наблюдаться в странах с более низкой ожидаемой продолжительностью жизни, что будет способствовать конвергенции роста ожидаемой продолжительности жизни в разных регионах. Эта тенденция во многом обусловлена мерами общественного здравоохранения, которые позволили предотвратить и улучшить показатели выживаемости при сердечно-сосудистых заболеваниях, COVID-19 и ряде инфекционных, материнских, неонатальных и алиментарных заболеваний (CMNNs).

Данное исследование показывает, что продолжающееся смещение бремени болезней в сторону неинфекционных заболеваний (НИЗ) — таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, хроническая обструктивная болезнь легких и диабет — и воздействие факторов риска, связанных с НИЗ — таких как ожирение, высокое кровяное давление, неоптимальное питание и курение — окажут наибольшее влияние на бремя болезней следующего поколения.

Поскольку бремя болезней продолжает смещаться от ЦМНН к НИЗ и от лет потерянной жизни (ЛПЖ) к годам, прожитым с инвалидностью (ЛЖ), ожидается, что все больше людей будут жить дольше, но больше лет проведут в условиях плохого здоровья. Согласно прогнозам, ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится с 73,6 лет в 2022 году до 78,1 лет в 2050 году (рост на 4,5 года). Глобальная ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) — среднее количество лет, которые человек может прожить в хорошем состоянии здоровья, - увеличится с 64,8 лет в 2022 году до 67,4 лет в 2050 году (рост на 2,6 года).

«Хотя неравенство в состоянии здоровья между регионами с самым высоким и самым низким уровнем дохода сохранится, разрыв сокращается, причем наибольший рост ожидается в странах Африки к югу от Сахары».

Для того чтобы прийти к таким выводам, авторы исследования спрогнозировали смертность по конкретным причинам, смертность от YLL, смертность от YLD, годы жизни с поправкой на инвалидность (DALYs, или потерянные годы здоровой жизни из-за плохого здоровья и ранней смерти), продолжительность жизни и HALE с 2022 по 2050 год для 204 стран и территорий.

«Помимо увеличения продолжительности жизни в целом, мы обнаружили, что неравенство в продолжительности жизни в разных регионах будет уменьшаться», - сказал доктор Крис Мюррей, заведующий кафедрой науки о показателях здоровья в Университете Вашингтона и директор Института показателей и оценки здоровья (IHME). «Это свидетельствует о том, что, хотя неравенство в области здравоохранения между регионами с самым высоким и самым низким уровнем дохода сохранится, разрыв сокращается, причем наибольший рост ожидается в странах Африки к югу от Сахары».

Доктор Мюррей добавил, что наибольшая возможность ускорить сокращение глобального бремени болезней — это политические меры, направленные на профилактику и смягчение поведенческих и метаболических факторов риска.

Эти выводы основываются на результатах исследования факторов риска GBD 2021, также опубликованных сегодня в журнале The Lancet. Это сопроводительное исследование показало, что общее количество лет, потерянных из-за плохого здоровья и ранней смерти (измеряемое в DALYs), связанных с метаболическими факторами риска, увеличилось на 50 % с 2000 года.

«У нас есть огромная возможность повлиять на будущее глобального здравоохранения, опередив эти растущие метаболические и диетические факторы риска, особенно те, которые связаны с поведенческими факторами и образом жизни, такими как высокий уровень сахара в крови, высокий индекс массы тела и высокое кровяное давление».

В исследовании также представлены различные альтернативные сценарии для сравнения потенциальных результатов в области здравоохранения, если различные меры общественного здравоохранения смогут устранить воздействие нескольких ключевых групп факторов риска к 2050 году.

«Мы прогнозируем значительные различия в глобальном бремени DALY между различными альтернативными сценариями, чтобы понять, какой из них окажет наибольшее влияние на наши общие данные о продолжительности жизни и прогнозы DALY», - сказал доктор Стейн Эмиль Фолсет, первый автор исследования, возглавляющий группу сотрудничества GBD в Норвежском институте общественного здравоохранения. В глобальном масштабе прогнозируемый эффект наиболее силен для сценария «Улучшение поведенческих и метаболических рисков»: в 2050 году бремя болезней (количество летальных исходов) сократится на 13,3% по сравнению с «эталонным» (наиболее вероятным) сценарием».

Авторы также проверили еще два сценария: один был направлен на создание более безопасной окружающей среды, а другой - на улучшение детского питания и вакцинацию.

Хотя наибольший эффект на глобальное бремя DALY оказал сценарий «Улучшение поведенческих и метаболических рисков», мы также предсказали снижение бремени болезней по сценариям «Более безопасная окружающая среда» и «Улучшение детского питания и вакцинации» сверх нашего эталонного прогноза, - сказала Аманда Э. Смит, помощник директора по прогнозированию в IHME. «Это свидетельствует о необходимости дальнейшего прогресса и выделения ресурсов в этих областях, а также о возможности ускорения прогресса до 2050 года».