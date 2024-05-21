У жены президента Сирии Башара Асада Асмы выявили лейкемию

Асма Асад

CentralAsia (CA) - У жены президента Сирии Асмы Асад диагностировали острый миелоидный лейкоз, сообщило агентство SANA со ссылкой на официальное заявление канцелярии главы государства. В 2018 году у госпожи Асад выявили рак груди.

В заявлении указано, что у супруги президента выявили определенные симптомы, после которых госпожа Асад прошла обследование. К симптомам миелоидного лейкоза относят: утомляемость, бледность, склонность к кровоизлияниям и кровотечениям, лихорадку, инфекционные осложнения. На время лечения Асма Асад не будет появляться на официальных и публичных мероприятиях.

В 2018 году у госпожи Асад уже диагностировали рак груди. В 2019 году было объявлено, что госпожа Асад победила рак и идет на поправку. Асме Асад 48 лет. Она родилась в Лондоне, у нее есть британское гражданство. Госпожа Асад окончила Королевский колледж Лондона. В 2000 году она уехала в Сирию, где познакомилась с Башаром Асадом. У пары трое детей.