Изменения климата обостряют симптомы неврологических и психических заболеваний, – ученые

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CentralAsia (CA) - Изменения климата, в частности повышение температуры воздуха и влажности, приводят к комплексным неблагоприятным последствиям для лиц, имеющих неврологические и психические заболевания.

Об этом свидетельствует анализ исследований, опубликованный в журнале The Lancet Neurology. Как сообщает MedicalXpress, состояния, которые могут ухудшиться при повышении температуры и влажности, включают инсульт, мигрень, менингит, эпилепсию, рассеянный склероз, шизофрению, болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Как отмечают ученые, каждый из миллиардов нейронов в мозге работает с разной скоростью в зависимости от условий окружающей среды. Наше тело, в том числе и мозг, адаптировано к результативной деятельности в узком диапазоне температур, к которым человек приспособился на протяжении тысячелетий. Обычно люди чувствуют себя комфортно при температуре от 20 до 26 и при влажности от 20 до 80%.

Когда внешние условия переходят предел привычного диапазона, как это происходит с экстремально высокими температурами и влажностью вследствие глобального потепления, нейроны мозга не могут взаимодействовать между собой в обычном режиме.

Жара и высокая влажность вынуждают мозг пытаться сохранить нормальную температуру организма. Однако некоторые заболевания влияют на способность к потоотделению, необходимому для охлаждения тела. В то же время отдельные препараты, которые используют для лечения неврологических и психиатрических заболеваний, еще больше усугубляют проблему, так как уменьшают выделение пота или нарушают механизм регулирования температуры в мозге.

Обзор исследований демонстрирует, что жара негативно влияет на сон, нарушение которого ухудшает состояние лиц, страдающих эпилепсией. Также изменение климата усиливает симптомы деменции и многих психических расстройств, таких как шизофрения.

Высокие температуры могут сгущать кровь, что вызывает большие риски ее свертывания. В таком состоянии человек более подвержен инсультам.

Ученые обращают внимание на то, что во время произошедшей в 2003 году волны аномальной жары в Европе около 20% от увеличенного количества смертей пришлись на людей с неврологическими заболеваниями.

Вредное влияние экстремальных температур ухудшается также нагреванием городского пространства и отсутствием зеленых насаждений, усиливающих вред от жары для больных неврологическими и психическими заболеваниями.

Число лиц, для которых влияние жары может стать губительным, огромно.

По данным исследования, 60 миллионов человек во всем мире имеют эпилепсию, 55 миллионов человек болеют деменцией. Поскольку население мира стареет, прогнозируется, что к 2050 году эти цифры возрастут до 150 миллионов.

По словам авторов исследования, неврологические нарушения остаются основной причиной пожизненной инвалидности и второй причиной смерти во всем мире. В то же время, более 10% населения мира имеет психиатрические заболевания.

«Сейчас сделать вывод о влиянии изменения климата на неврологические и психиатрические заболевания сложно из-за общей нехватки данных, различных методов исследования, недостаточного количества деталей относительно подтипов заболеваний, недостаточного учета влияния индивидуальной и популяционной генетики и широких отличий географического расположения с потенциалом регионального влияния.

Однако данные свидетельствуют о том, что изменение климата может повлиять на заболеваемость, распространенность и тяжесть многих состояний нервной системы (например, инсульта, неврологических инфекций и некоторых психических расстройств)» , – отмечают ученые.