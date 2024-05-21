Узбекистан увеличил импорт газа в 3 раза, экспорт упал более чем в 2 раза

CentralAsia (UZ) - За январь-апрель Узбекистан импортировал газ на 462,8 млн долларов США, следует из данных о внешней торговле Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».

Это в 3 раза больше (в стоимостном выражении), чем за первые четыре месяца прошлого года, когда объём поставок составил 153,1 млн долларов. Это также составляет 66% всего импорта газа в 2023 году (694,9 млн долларов).

В январе импорт «голубого топлива» составил 35,6 млн долларов, в феврале — в 3,7 раза больше, или 131,1 млн долларов, в марте — 193,5 млн долларов, а в апреле — 102,6 млн долларов. Физические объёмы поставок агентством традиционно не раскрываются.

С начала года Узбекистан также экспортировал газ на 52,3 млн долларов, что почти в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (117,9 млн долларов). В январе показатель составил 21 млн долларов, в феврале — 5,7 млн долларов, в марте — 18,7 млн долларов, в апреле — 6,9 млн долларов.

Импорт превысил экспорт на 410,5 млн долларов, то есть Узбекистан укрепляется в статусе нетто-импортёра газа. «Газета.uz» ранее анализировала факторы, по которым Узбекистан стал нетто-импортёром газа, несмотря на огромные запасы газа.

Главное таможенное управление КНР сообщало, что в марте Китай (основной покупатель узбекского газа) не импортировал газ из Узбекистана, а в апреле купил «голубого топлива» на 11,4 млн долларов. Суммарно импорт узбекского газа Китаем с начала года составил 68,8 млн долларов, что на 31,5% больше объёма всего экспорта газа из Узбекистана. «Газета.uz» не раз обращала внимание, что статистические данные между Китаем и Узбекистана по поставкам газа разнятся в несколько раз.

Ранее мы сообщали, что в январе-феврале Китай получил из Узбекистана газ на 57,38 млн долларов, что в 2 раза больше объёма, который озвучила узбекская сторона.

С октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана. Сообщалось о планах вложить 500 млн долларов для модернизации магистральной газовой системы для увеличения объёмов импорта газа «с севера».