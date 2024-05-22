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18-летний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни
Ахмат Кадыров
Ахмат Кадыров

CentralAsia (CA) -  Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат назначен министром по физической культуре и спорту. Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров.

Ахмат Кадыров последние три месяца занимал пост министра по делам молодежи Чечни. Теперь министерство возглавит Рамзан Висмурадов, сообщил Кадыров.

Занимавший пост министра по физической культуре и спорту Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни, сообщил глава республики.

Ахмату Кадырову в ноябре исполнится 19 лет. В ноябре 2023 года он стал первым заместителем министра по физкультуре и спорту. Должность министра республики по делам молодежи он занял в феврале 2024 года, а вместе с этим получил высшую награду республики — орден Кадырова.

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