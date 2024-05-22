18-летний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни

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- 9:30, 22 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат назначен министром по физической культуре и спорту. Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров.
Ахмат Кадыров последние три месяца занимал пост министра по делам молодежи Чечни. Теперь министерство возглавит Рамзан Висмурадов, сообщил Кадыров.
Занимавший пост министра по физической культуре и спорту Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни, сообщил глава республики.
Ахмату Кадырову в ноябре исполнится 19 лет. В ноябре 2023 года он стал первым заместителем министра по физкультуре и спорту. Должность министра республики по делам молодежи он занял в феврале 2024 года, а вместе с этим получил высшую награду республики — орден Кадырова.