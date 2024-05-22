Глава Совета по правам человека предложил запретить женщинам в России носить никабы. Муфтий Москвы предупредил о последствиях

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CentralAsia (CA) - Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что в России нужно ввести запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора, который закрывает все лицо, кроме глаз.

Такую идею Фадеев высказал в интервью «Парламентской газете», размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма, пишет издание. Глава СПЧ собирается обсудить вопрос с представителями традиционного ислама и губернаторами.

«Считаю, что никабы в России должны быть запрещены. <…>Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — сказал Фадеев, но не назвал конкретных государств.

Муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никабов в России приведет к усилению напряженности в обществе. По его словам, это может вызвать недовольство среди российских мусульман.

«Эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии»,— сказал Аляутдинов РБК. Он добавил, что введение такого запретя негативно скажется на улучшении отношений России со странами Ближнего Востока.

По словам московского муфтия, сам вопрос ношения никабов остается дискуссионным. Его готов обсудить с властями совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ). Он уточнил, что ДУМ не пропагандирует ношение никаба в условиях современного светского государства. Однако «посягательство на право» ношения этого головного убора исламские страны могут оценить как репрессии против их религии.

Осенью 2023 года парламент Узбекистана принял поправки в законодательство, запрещающие носить в общественных местах одежду, которая затрудняет распознавание личности (за исключением медицинских показаний, трудовой или служебной деятельности и т.д.). Тогда же в Минкульте Казахстана допустили введение запрета на ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах на фоне призывов депутатов «обратить внимание властей на агрессивную исламизацию страны». Той же осенью проект о штрафах за паранджу и хиджабы в общественных местах внесли на обсуждение в парламент Кыргызстана.