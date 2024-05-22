Норвегия, Ирландия и Испания признали независимость Палестины. Израиль отзывает послов

CentralAsia (CA) - Норвегия официально признала Палестинское государство, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре утром 22 мая. Решение вступит в силу 28 мая, сообщает NRK.

«Когда мы признаем Палестину, мы сможем более решительно призывать другие страны поддержать строительство палестинского государства, и мы сможем призвать палестинское государство к ответу», — пояснила премьер-министр Норвегии.

Такое же решение приняли власти Ирландии, сообщает Irish Times. Об этом объявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что Испания признает независимость Палестины 28 мая, пишет El Pais.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отозвал послов в Ирландии и Норвегии для консультаций из-за решения этих стран признать Палестину суверенным государством, пишет The Times of Israel.

Государство Палестина официально признают 138 из 193 стран — членов ООН. Государственность Палестины не признают такие страны, как США, Великобритания, Франция, Германия и Израиль.

С 7 октября 2023 года длится война между Израилем и палестинским движением «Хамас».