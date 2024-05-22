Эмомали Рахмон отправился в Иран. Он примет участие в церемонии прощания с Раиси

Ибрахим Раиси, Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон улетел в Тегеран.

Как сообщает пресс-служба главы таджикского государства, цель визита - выражения соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Сайид Иброгима Раиси.

«Глава государства и сопровождающие его министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин, помощник президента по вопросам зарубежных связей Аъзамшо Шарифи и другие официальные лица. примут участие в церемонии прощания с Раиси», - сообщает пресс-служба.

Днем 19 мая вертолет президента Ирана потерпел крушение. На его поиски были направлены более 60 спасательных бригад, а также спасатели и техника из Турции. Утром 20 мая турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил источник тепла рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. В том месте и были обнаружены сгоревшие обломки президентского вертолета.

На борту вместе с Ибрагимом Раиси находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдуллохиён, имам Табриза аятолла Мохаммад Али Аль-Хашим, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны. Все они погибли.

Похороны президента Ирана пройдут в мавзолее имама Резы в Мешхеде вечером 23 мая. Там также похоронят Хосейна Амира Абдоллахиёна, Малика Рахмети и аятоллу Али Хашима.

В связи с трагической гибелью президента Ирана и сопровождавшей его делегации в некоторых странах объявили траур. Это Индия, Ирак, Ливан, Пакистан, Сирия, Турция.

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