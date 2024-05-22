В Казахстане ожидаются снег и понижение температуры

CentralAsia (KZ) - На большей части территории Казахстана 23-25 мая ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сообщили в «Казгидромете».

«24-25 мая на северо-западе, севере, 25 мая в центре Казахстана ожидаются дождь с переходом в снег, временами – сильные. В западных и южных регионах в отдельные дни под влиянием поля высокого давления возможно прекращение дождей», – отметили синоптики.

На западе, севере и северо-западе по утрам прогнозируют понижение температуры до +3 градусов. Днём на северо-западе и севере температура не будет подниматься выше +5...+13 градусов.

На юг и юго-восток окажут влияние массы тёплого воздуха, которые вызовут повышение дневной температуры до +20...+30 градусов.

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