Казахстан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Узбекистаном

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора о союзнических отношениях с Узбекистаном, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Договор был подписан главами двух государств 22 декабря 2022 года в Ташкенте.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечал, что договор о союзничестве «отвечает исконным интересам обоих братских народов и знаменует собой новый этап в истории узбекско-казахстанских отношений. Союзничество — это самый высокий и доверительный уровень межгосударственного партнёрства. Тем самым мы подтвердили, что намерены строить общее будущее».

«Этот прорывной документ открывает для нас новые горизонты и в полной мере отражает обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению», — заявлял Касым-Жомарт Токаев.

Президент Узбекистана ратифицировал договор 30 ноября 2023 года.

Документ направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.

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