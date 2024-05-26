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Северное сияние, возникшее 11 мая, самое яркое за последние 500 лет, - NASA
Предыстория: Мощнейшая магнитная буря за 20 лет вызвала во многих частях мира северное сияние

CentralAsia (CA) -  Северное сияние, возникшее в небе над Северной Америкой и Европой в результате сильнейшей солнечной бури за последние 20 лет, может быть самым ярким за последние 500 лет. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Согласно данным агентства, северное сияние, сияющее зеленым, розовым и другими цветами, возникает из-за взаимодействия заряженных частиц Солнца с атмосферой Земли. Это явление становится наиболее зрелищным, когда Солнце выбрасывает большие облака заряженных частиц, называемых корональными выбросами массы.

«Видимость северного сияния не является идеальным мерилом, но позволяет нам сравнивать это явление на протяжении веков», - отметила исследовательница из Университета Колорадо Делорес Книпп.

Обычно северное сияние можно наблюдать только в высоких широтах, например в Канаде, Скандинавии и иногда на севере Великобритании. Однако геомагнитная буря, вызванная солнечной активностью, привела к тому, что 10 мая северное сияние появилось гораздо дальше к югу, ближе к экватору. Это была сильнейшая солнечная буря с 2003 года.

Мощная солнечная буря повлекла за собой значительные геомагнитные возмущения, достигшие уровня G5 – самого высокого по шкале геомагнитных бурь. Это привело к временным отключениям электроэнергии, сбоям в работе спутников и изменениям маршрутов авиарейсов в северном полушарии.

По данным NASA, активная область на Солнце, которая отвечала за эти космические возмущения, отворачивается от Земли.

«Эта активная область только становится видимой с поверхности Марса. Мы уже начинаем получать некоторые данные с Марса, поэтому эта история только набирает обороты», - сказал директор Программы космической погоды NASA Джейми Фейворс.

Как отметила исполняющая обязанности директора Бюро анализа космической погоды NASA Тереза Ньевес-Чинчилла, ученые будут изучать это событие годами.

«Она поможет нам проверить границы наших моделей и понимание солнечных бурь», – подчеркнула исследовательница.

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