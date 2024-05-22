В Казахстане вдвое вырастут штрафы за мусор в общественных местах

CentralAsia (KZ) - Депутаты мажилиса одобрили ужесточение ответственности за вандализм и вдвое увеличили штрафы за «загрязнение мест общего пользования». Эти и другие поправки были приняты в рамках законов, касающихся противодействия торговле людьми: «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми», «О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми».

По словам мажилисмена Марата Башимова, теперь вандализм будет наказываться штрафом от 100 до 200 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на 50 суток. А штраф за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов увеличен в два раза – до 10 МРП, а при повторном правонарушении – 20 МРП.

Также, по информации пресс-службы мажилиса, статья «Вандализм» дополнена частью 2 – «совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершенное неоднократно». По этой части предусматривается штраф в размере от 500 до 200 000 МРП, либо исправительные работы, привлечение к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

В феврале депутат сената Андрей Лукин сообщал, что разрабатываются поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение ответственности за вандализм. Он пояснял, что сейчас меры направлены на ликвидацию последствий вандализма и привлечение к ответственности виновных, но не проводится никакой профилактики вандализма и не принимаются меры по его искоренению, особенного среди подростков. Лукин напомнил, что в начале прошлого года были приняты поправки в законодательство и за вандализм можно получить штраф либо арест. Однако, констатировал сенатор, «практика показывает, что действующие меры недостаточны».

Напомним, что законопроект «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» и сопутствующие поправки были приняты мажилисом в первом чтении в середине марта. Основным законопроектом предусматривается введение административной ответственности за недонесение должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного. Кроме того, к административной ответственности будут привлекать тех, кто не заключает трудовые договоры с потенциальными жертвами торговли людьми и несовершеннолетними, и вводится уголовная ответственность за организацию сексуальных услуг через интернет.

Вместе с тем понятие «эксплуатации человека» приводится в соответствие с международными конвенциями в части расширения способов принуждения. В статье 128 Уголовного кодекса определение «торговля людьми» расширено способами вовлечения граждан в незаконную эксплуатацию. Среди них угроза силой или ее применения, другие формы принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод. Это позволит правоохранительным органам возможность возбуждать уголовное дело во всех перечисленных случаях.

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