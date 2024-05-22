«Список Айки»: В МВД Казахстана высказались о возможном наказании для эскортниц и клиентов

CentralAsia (KZ) - Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев прокомментировал дело со «Списком Айки» и высказался о наказании для эскортниц и их клиентов, сообщает Zakon.kz.

Накануне скандально известной сутенерше из Алматы вынесли приговор. Мырзахметову, известную как Love Айка, признали виновной в хранении наркотиков в особо крупном размере и сводничестве. Ее осудили на шесть с половиной лет лишения свободы.

«Приговор я комментировать не буду, вы все знаете. В части привлечения к ответственности лиц, которые предоставляли интимные услуги, они привлекаются к административной ответственности. Сроки привлечения к административной ответственности ограничены, поэтому в каждом случае подход будет индивидуальный», - заявил Марат Кожаев в кулуарах Мажилиса.

Журналисты уточнили, поддерживает ли замминистра идею о наказании клиентов эскортниц.

«Лично я поддерживаю», - коротко ответил Кожаев.

В декабре прошлого года в сети распространился так называемый «Список Айки», в котором оказались имена многих казахстанских знаменитостей, бизнесменов, сотрудников крупных финансовых структур, а также госчиновников и силовиков. Список вызвал бурную реакцию среди казахстанцев. Сообщается, что список был сформирован на основании телефонной книги жительницы Алматы, задержанной за организацию эскорт-услуг для состоятельных мужчин с участием девушек модельной внешности. В Главной транспортной прокуратуре подтвердили, что речь идет об Айке, которую называли «VIP-сутенершей» и «популярным блогером» Love Aika.

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