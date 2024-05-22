Квоту для поездки узбекистанцев в хадж установили в 15 тысяч человек

CentralAsia (UZ) - В этом году общая квота на совершение хаджа (главное паломничество к мусульманским святыням) для узбекистанцев составит 15 тысяч человек. Такие цифры озвучил руководитель пресс-службы республиканского Комитета по делам религии Ильхом Марупов, пишет газета «Янги Узбекистон».

Чиновник добавил, что отправка верующих будет осуществляться с 23 мая по 7 июня из международных аэропортов Ташкента, Нукуса, Ургенча, Бухары, Намангана, Ферганы, Карши, Навои, Термеза и Самарканда. Обратно узбекистанцы смогут вернуться рейсами из Джидды, запланированными на период с 22 июня по 12 июля.

Комитет по делам религии опубликовал список отелей в Мекке, куда будут заселять паломников. Уточняется, что для безопасности сограждан в сезон хаджа в Саудовской Аравии создадут специальную команду из врачей, поваров и руководителей групп.

Первая такая бригада уже на месте и работает над подготовкой комфортных условий для пребывания узбекистанцев в священных для мусульман городах.

Марупов напомнил, что совершение хаджа допускается только при наличии специальной визы «Хадж-2024». Согласно правилам Саудовской Аравии, визит в эту страну по другим документам с целью паломничества не допускается.

Добавим, что в прошлом году, по оценкам аравийских СМИ, паломничество в хадж намеревались совершить чуть более 15 тысяч узбекистанцев. Тогда стоимость такой поездки составляла примерно 70 млн сумов (около $6 тысяч). О расходах в этом году не сообщается.

Известны квоты и в других постсоветских республиках Центральной Азии. Из Казахстана в Мекку официально может отправиться 5081 человек. Однако, как подчеркивали в Управлении мусульман страны, число паломников может возрасти до 10 тысяч, если граждане пройдут регистрацию по правилам принимающей стороны и заранее оплатят услугу. Ее стоимость не сообщается.

Кыргызстан получил право отправить 6060 человек. Однако власти подготовили еще 500 резервных мест. По информации СМИ, все претендующие на поездку к святыням уже внесли первоначальный взнос в размере $2 тысячи и безвозвратные 1000 сомов ($11). В этом году хадж для кыргызстанцев будет стоить около $3750. Примечательно, что с каждым годом поездка дешевеет: в 2022-м она стоила $4,5 тысячи, в 2023-м — около $3,9 тысячи.

Квота для Таджикистана составляет около 7 тысяч мест. Цена путешествия пока не озвучена, но в прошлом году расходы на хадж достигали 59 тысяч сомони на человека (примерно $5440).

По Туркменистану известно, что в январе власти республики заключили соглашение с Саудовской Аравии об отправке жителей центральноазиатской страны в Мекку. Однако о количестве паломников госСМИ не сообщали. В 2023 году хадж был доступен 2312 туркменистанцам, что почти в десять раз превышает показатель 2022 года.

Хадж совершается с 8 по 12 день мусульманского месяца Зуль-Хиджа. В 2024 году хадж выпадает на период с 15 по 19 июня.

В 2023 году паломничество в Мекку и Медину совершили более 1,8 млн мусульман со всего мира. За попытку совершить паломничество без специальной визы были задержаны свыше 17,6 тысячи человек. В том числе – 9,5 тысячи нарушителей правил проживания, работы и безопасности границ, организаторы 105 фиктивных паломнических туров и 33 нелегальных перевозчика паломников к местам совершения хаджа.