Узбекистан отправил в Афганистан 200 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от селей

CentralAsia (UZ) - Узбекистан передал властям Афганистана 200 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от селей и наводнений. Об этом сообщает Ariana.

Груз доставили в провинцию Балх через пограничный переход «Айритом». Он состоял из 48 тонн муки, 22 тонн риса, 100 тысяч консервов, 44 тонн макаронных изделий, 25 тысяч литров растительного масла, 100 тысяч порций лапши быстрого приготовления, 100 специальных палаток на 10 человек и 96 емкостей для хранения воды объёмом 1000 литров, перечислили в хокимияте (администрации) Сурхандарьинской области Узбекистана.

Церемония передачи гуманитарной помощи прошла в городе Хайратон при участии специального представителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева. Замминистра иностранных дел в правительстве талибов Рахмат уль-Хак Фазиль поблагодарил за поддержку и заявил, что Афганистан и Узбекистан имеют исторические связи. Узбекистан всегда сотрудничал с народом Афганистана и совершал позитивные шаги в политической, экономической, торговой и транзитной сферах, добавил чиновник.

По подсчетам Ariana, с момента возвращения к власти движения «Талибан» в августе 2021 года Узбекистан отправил афганцам 10 партий гуманитарной помощи в связи со стихийными бедствиями, которые исламской республике пришлось пережить за последние два с половиной года. В частности, в конце апреля текущего года Ташкент направил в Балх около 170 тонн сельхозпродукции и продуктов питания.

В результате наводнений, произошедших в Афганистане в минувшем апреле, погибло свыше 70 человек. Жертвами майских селей и наводнений стали свыше 300 человек.