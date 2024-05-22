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Минобороны РФ сообщило о взятии Клещеевки в Донецкой области

CentralAsia (CA) -  Российские войска взяли село Клещеевка в Донецкой области. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

«Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении ведомства.

Клещеевка расположена примерно в 9 км к югу от Бахмута.

В сводке Генштаба ВСУ за вечер 21 мая говорилось, что российские войска атакуют в районе Клещеевки. В утреннем сообщении украинской армии отмечалось, что на краматорском направлении армия РФ пытается улучшить тактическое положение, атаки ведутся в том числе в направлении Клещеевки, но ситуация «под контролем». В дневной сводке 22 мая о Клещеевке ничего не говорится.

ВСУ сообщало, что украинские войска «освободили «Клещеевку в сентябре 2023 года в ходе контрнаступления.

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