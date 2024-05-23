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В Монголии идет подготовка к 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием

CentralAsia (MNG) -  В настоящее время в Монголии идет подготовка к 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая пройдет в Улан-Баторе в 2026 году. Об этом во вторник заявил президент Монголии Хурэлсух Ухнаа на встрече с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием /КБО ООН/ Ибрагимом Тиау, находящимся с рабочим визитом в монгольской столице.

Президент Монголии поблагодарил секретариат за его активную и эффективную работу по привлечению внимания мировой общественности к проблемам охраны окружающей среды, борьбы с опустыниванием и сокращения масштабов деградации земель.

Также было подчеркнуто, что Монголия высоко ценит вклад в обеспечение реализации конвенции, закрепление достигнутых успехов и достижений, преодоление вызовов и трудностей, а также укрепление партнерства и сотрудничества заинтересованных сторон.

Со своей стороны, Ибрагим Тиау выразил признательность Монголии за особое внимание к вопросам борьбы с опустыниванием и деградации земель, которые являются вызовом всему миру, а также за выдвижение своевременных предложений и инициатив.

В завершение встречи И. Тиау подтвердил, что окажет Монголии всестороннюю поддержку в проведении 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

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