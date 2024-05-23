экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лавров назвал Монголию следующим кандидатом на вступление в ШОС

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Монголию следующим кандидатом на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом он заявил журналистам 21 мая по итогам заседания Совета глав МИД ШОС.

«Мы считаем вместе с КНР и с другими нашими партнерами, что очевидный следующий кандидат на вступление в ШОС — это именно монгольская сторона», — цитирует министра ТАСС.

По словам Лаврова, Монголия «органично вписывается в пространство», где действует организация.

«Все члены ШОС выступают однозначно «за», — подчеркнул Лавров, добавив, что участники организации будут стимулировать монгольских соседей к принятию такого решения.

В ШОС на данный момент входят девять стран. Последним к организации присоединился Иран — в июле прошлого года. В этом году в ШОС председательствует Казахстан.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com