Лавров назвал Монголию следующим кандидатом на вступление в ШОС

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Монголию следующим кандидатом на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом он заявил журналистам 21 мая по итогам заседания Совета глав МИД ШОС.

«Мы считаем вместе с КНР и с другими нашими партнерами, что очевидный следующий кандидат на вступление в ШОС — это именно монгольская сторона», — цитирует министра ТАСС.

По словам Лаврова, Монголия «органично вписывается в пространство», где действует организация.

«Все члены ШОС выступают однозначно «за», — подчеркнул Лавров, добавив, что участники организации будут стимулировать монгольских соседей к принятию такого решения.

В ШОС на данный момент входят девять стран. Последним к организации присоединился Иран — в июле прошлого года. В этом году в ШОС председательствует Казахстан.

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