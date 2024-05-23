Евразийская экономическая комиссия готова быть точкой входа Монголии в ЕАЭС

CentralAsia (MNG) - На конференции «Перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Монголии и стран ЕАЭС» участники обсудили перспективные направления сотрудничества.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готова стать точкой входа для кооперации Монголии и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев на конференции «Перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Монголии и стран ЕАЭС».

«ЕЭК готова быть точкой входа для кооперации Монголии и стран ЕАЭС. Впервые комиссия получила наднациональные полномочия, и в этом году выделены $200 млн, в следующем планируется $400 млн и 2 млрд рублей на развитие технологических платформ и кооперацию между странами», - сказал Кушнарев.

Участники конференции обсудили перспективные направления сотрудничества ЕАЭС и Монголии. Торговля между ними развивается интенсивно: только за последние восемь лет товарооборот вырос более чем в два раза.

Конференция прошла в представительстве Россотрудничества в Монголии по поручению заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука при организационном сопровождении управления международного развития РАНХиГС (Президентской академии). Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией было обеспечено Институтом права и национальной безопасности Президентской академии. Об этом сообщает ТАСС.

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