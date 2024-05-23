В Улан-Баторе будут созданы две особые экономические зоны

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии будут созданы две особые экономические зоны «Агро-сити», и «Налуу-Ухаа»,. Соответствующее решение было принято в среду на очередном заседании монгольского правительства.

«Цель создания первой особой экономической зоны «Агро-сити» заключается в обеспечении продовольственной безопасности, развитии ориентированной на экспорт пищевой и сельскохозяйственной промышленности и увеличении поставок продовольствия. Миссия второй особой экономической зоны «Налуу-Ухаа» состоит в развитии международной транспортной логистики и промышленного кластера строительных материалов», — говорится в официальном сообщении.

В 2022 году президент Монголии Хурэлсух Ухнаа призвал уделить особое внимание вопросам обеспечении экономической безопасности Монголии, в том числе значительно улучшить снабжение и безопасность в сфере продовольствия, которые являются важнейшими показателями устойчивого развития страны.

Согласно исследованию ООН, около 20% населения Монголии не имеют доступа к продовольствию, богатому питательными веществами.

В настоящее время сельскохозяйственная отрасль формирует более 10% ВВП Монголии. Сельское хозяйство в наибольшей степени зависит от кочевого животноводства, около 75% земель используется под пастбища.

Преградой для развития земледельческого и животноводческого секторов в Монголии являются экстремальные колебания температуры воздуха, продолжительные суровые зимы, засухи и малое количество осадок в летнее время.

Что касается развития международной транспортной логистики, то председатель монгольского Национального комитета по возрождению портов Тулга Буяа в эксклюзивном интервью Синьхуа заявлял, что Монголия поставила перед собой цель увеличить объем экономики как минимум в три раза к 2030 году за счет развития инфраструктуры сухих портов и аэропортов.

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