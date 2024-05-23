Товарные биржи Беларуси и Монголии планируют сотрудничать по торговле сельхозпродукцией

CentralAsia (MNG) - Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Монгольская товарная биржа (Mongolian Commodity Exchange, MCE) намерены совместно развивать биржевую торговлю продукцией сельского хозяйства. Данная тема обсуждалась в ходе онлайн-встречи между представителями БУТБ и MCE, организованной сторонами с целью определения возможных направлений взаимодействия.

Ожидается, что объединение ресурсов, технологий и опыта двух биржевых площадок придаст новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству Беларуси и Монголии. При этом основное внимание планируется сфокусировать на продукции агропромышленного комплекса, учитывая значительный удельный вес данного сектора в структуре народного хозяйства обеих стран. По мнению сторон, исходя из номенклатуры товаров, представленных сейчас на белорусской и монгольской биржах, наиболее перспективными позициями для поставок в Монголию являются сахар и молокопродукты, в то время как в Беларусь целесообразно импортировать сырье для текстильной промышленности — прежде всего шерсть и кашемир.

«Обмен опытом, аналитической информацией и технологическими наработками позволит повысить эффективность функционирования биржевых платформ Беларуси и Монголии, а совместная работа по вовлечению предприятий двух стран в биржевую торговлю обеспечит существенный прирост взаимного товарооборота», — считает начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий.

По итогам переговоров согласован визит делегации MCE в центральный офис БУТБ в июне текущего года для детального ознакомления с особенностями организации и проведения биржевых торгов, а также выработки плана совместных действий в рамках обозначенных направлений сотрудничества.

На сегодняшний день на БУТБ аккредитованы 3 резидента Монголии, один из которых имеет статус биржевого брокера. С начала 2024 г. сумма биржевых сделок, совершенных монгольскими компаниями, составила почти 2,5 млн USD. Более 90% товарооборота пришлось на экспорт белорусского сахара. Об этом сообщает Белорусская универсальная товарная биржа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения