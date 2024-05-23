Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану в конфликте 2020 года

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему известно о двух странах, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые оказывали поддержку Азербайджану во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году, сообщает News.am.

«Я знаю, по крайней мере, две страны-члена ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас», — заявил премьер, добавив, что «эти страны создали имитацию, что помогают нам». О каких странах идет речь, он не уточнил.

По его словам, эта война была «не про Нагорный Карабах, а была, чтобы не существовало Армении». Он добавил, что попытки прекратить существование Армении были продолжены во время боестолкновений между армянскими и азербайджанскими военными в мае 2021 года, сентябре 2022 года и сентябре 2023 года.

«Не получилось. Сейчас произошла еще одна попытка 9 мая 2024 года (возглавляемая архиепископом Армянской церкви акция с требованием отставки Пашиняна). Опять не получилось и не получится», - заявил премьер Армении.

Пашинян отметил, что начатый процесс делимитации границы с Азербайджаном «лишил возможности начать приграничные боестолкновения с Азербайджаном параллельно акции 9 мая».

Вторая карабахская война началась 27 сентября 2020 года и продолжалась 44 дня. Победу в ней одержал Азербайджан, вернувший под свой контроль значительные части территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху, а также части самого Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша и Гадрут. В оставшиеся под контролем армянских сил районы Нагорного Карабаха были введены российские миротворцы. Полностью под контроль Азербайджана карабахская территория перешла в ходе боевых действий в сентябре 2023 года. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика официально прекратила свое существование.

В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.