Премьер Израиля прокомментировал признание независимости Палестины тремя странами ЕС

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что намерение некоторых стран Европы признать палестинское государство является «наградой за терроризм».

«80% палестинцев в Иудее и Самарии поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя придать форму государства. Это будет террористическое государство. Оно попытается повторить резню 7 октября снова и снова; мы не согласимся на это. Вознаграждение терроризма не принесет мира и не помешает нам победить ХАМАС», — написал Нетаниягу в соцсети Х.

Ранее в среду три государства Европы — Норвегия, Испания и Ирландия — официально объявили о признании независимости Палестины. Их решение вступит в силу 28 мая. В ответ на эти действия Израиль объявил об отзыве своих послов из этих стран.

Государство Палестина официально признают 143 из 193 стран — членов ООН, в том числе Россия и Китай. Государственность Палестины не признают такие страны, как США, Великобритания, Франция, Германия и Израиль.