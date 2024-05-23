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23−26 мая по горным и предгорным районам Узбекистана будет селеопасно

CentralAsia (UZ) -  По по предгорным и горным районам Узбекистана 23−26 мая в связи с ожидаемыми сильными дождями будет селеопасно, сообщила пресс-служба Узгидромета.

23 мая по пустынной зоне, 24−26 мая местами по стране возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.

«По территории Узбекистана возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий», — отмечается в сообщении.

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