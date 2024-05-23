Премьер Великобритании Сунак назначил всеобщие выборы на июль. Король одобрил роспуск парламента

Риши Сунак

CentralAsia (CA) - Всеобщие (парламентские) выборы в Великобритании пройдут 4 июля, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак, выступая у входа своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне.

«Ранее сегодня я говорил с Его Величеством [Карлом III], чтобы попросить о роспуске парламента. Король удовлетворил эту просьбу, и 4 июля состоятся всеобщие выборы», — цитирует заявление Сунака «Би-би-си».

В своей речи Сунак заявил, что гордится «достижениями своего правительства», которое «создало лучшее будущее для детей в Великобритании».

«Экономическая стабильность — основа любого успеха», — добавил Сунак, отметив, что экономика Великобритании все еще растет, а инфляция вернулась к нормальному уровню. Премьер отметил, что был честен со страной, когда приходилось принимать трудные решения.

Сунак раскритиковал лейбористов, которых возглавляет Кир Стармер, подчеркнув, что в течение следующих нескольких недель будет бороться за каждый голос. «Я докажу вам, что правительство консерваторов под моим руководством не поставит под угрозу нашу экономическую стабильность», — добавил он.

В свою очередь лейбористы заявили, что готовы к выборам. Стармер в своем обращении отметил, что суть предстоящего голосования — «возможность перемен», а его «партия хочет вернуть Великобританию на службу трудящимся».

Предыдущие всеобщие (парламентские) выборы в Великобритании прошли в декабре 2019 года. По закону следующие выборы должны состояться в стране не позднее 28 января 2025 года. За 25 дней до этого — не позднее 17 декабря 2024 года — власти страны должны распустить нынешний парламент. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак говорил, что очередные всеобщие выборы пройдут во второй половине 2024 года.

Консерваторы, отмечает «Би-би-си», более чем на 20% отстают от лейбористов в опросах общественного мнения и не могут сократить разрыв, даже несмотря на снижение инфляции с исторического максимума, которого она достигла к концу 2022 года. Борьба с ростом инфляции была главным обещанием Сунака, когда он занял пост главы правительства Великобритании в октябре 2022-го, сменив свою предшественницу Лиз Трасс — она проработала в должности всего 45 дней.