Зеленский в Нормандии попросит НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, − Politico

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский посетит мероприятия в честь 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня, чтобы в том числе попросить НАТО сбивать российские ракеты, как сделали США и Великобритания во время атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет газета, Зеленский также попросит союзников увеличить военную помощь и как можно скорее конфисковать российские активы для отправки Украине. Украинский президент также посетит встречу глав Минфина G7 в Италии 23-25 мая, чтобы убедить их в обоснованности конфискации российских активов.

20 мая Владимир Зеленский в интервью Reuters призвал страны НАТО помочь Украине сбить российские ракеты и разрешить использовать западную технику при атаках на российские территории. 15 мая газета Politico сообщила, что из-за продвижения российских войск на харьковском направлении Украина требует от США разрешить удары американским оружием по территории России. Госсекретарь Энтони Блинкен накануне заявил, что Украина должна сама принимать решение об использовании американского оружия для ударов по России.