В Казахстане создадут природный резерват для сохранения каспийского тюленя

CentralAsia (KZ) - В Казахстане готовятся создать государственный природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя.
Проект постановления о создании резервата подготовило министерство сельского хозяйства.
Он будет находиться в акватории Каспия - на территории Мангистауской и Атырауской областей Казахстана. Общая площадь составит 109 558 га, площадь охранной зоны – примерно 69 839 га.
Комитет рыбного хозяйства Минсельхоза установит границы земель госрезервата.
Каспийский тюлень внесен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных в Казахстане, пояснили в Минсельхозе.
Биологической особенностью этих видов является сезонная изменчивость среды обитания. При этом следует отметить, что для размножения каспийским тюленям необходим ледяной покров, который формируется только в казахстанском и российском секторах Северного Каспия. Таким образом, казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении этого вида.