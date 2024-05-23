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В Казахстане создадут природный резерват для сохранения каспийского тюленя

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане готовятся создать государственный природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя.

Проект постановления о создании резервата подготовило министерство сельского хозяйства.

Он будет находиться в акватории Каспия - на территории Мангистауской и Атырауской областей Казахстана. Общая площадь составит 109 558 га, площадь охранной зоны – примерно 69 839 га.

Комитет рыбного хозяйства Минсельхоза установит границы земель госрезервата.

Каспийский тюлень внесен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных в Казахстане, пояснили в Минсельхозе.

Биологической особенностью этих видов является сезонная изменчивость среды обитания. При этом следует отметить, что для размножения каспийским тюленям необходим ледяной покров, который формируется только в казахстанском и российском секторах Северного Каспия. Таким образом, казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении этого вида.

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