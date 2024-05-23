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В Мексике на предвыборном митинге кандидата в президенты обрушилась сцена. Погибли девять человек, около 50 пострадали

CentralAsia (CA) -  В мексиканском штате Нуэво-Леон во время предвыборного митинга кандидата в президенты Хорхе Майнеса обрушилась сцена. По последним данным, сообщает Reuters со ссылкой на губернатора штата Самуэля Гарсия, погибли девять человек, включая ребенка, около 50 получили ранения.

Майнес не пострадал, после врачебного осмотра он вернулся на место происшестивия и встретился с журналистами. По словам кандидата в президенты Мексики, конструкции сцены обрушились после резкого порыва ветра.

Майнес заявил, что из-за произошедшего временно приостанавливает предвыборную кампанию, и выразил надежду на то, что будет проведено тщательное расследование обстоятельств случившегося.

Хорхе Майнес баллотируется на пост президента Мексики от центристского «Гражданского движения». По данным последних опросов общественного мнения, сообщает Reuters, Майнес — третий по популярности кандидат.

Президентские выборы в Мексике пройдут 2 июня.

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