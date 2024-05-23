За день в водоемах Таджикистана утонули два человека

CentralAsia (TJ) - 22 мая в селе Сафобахш Дангаринского района Хатлонской области Таджикистана утонул иностранный гражданин. Его тело было найдено спасателями через несколько часов после происшествия, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) страны.

Им оказался 25-летний студент медицинского университета Таджикистана из Индии. Тело было передано сотрудникам милиции.

По информации КЧС, группа студентов отправилась на отдых и купалась в водоеме.

«По словам друзей, парень утонул из-за неосторожности. На место прибыли спасатели КЧС по Кулябской зоне районов, которым удалось обнаружить тело молодого человека и извлечь его из воды», - сообщили в КЧС.

Второй несчастный случай был зафиксирован на севере страны.

«22 мая 30-летний житель города Бустон упал в воду во время катания на гидроцикле в водохранилище «Таджикское море» в Гулистоне из-за нарушения правил безопасности. Спасатели Управления КЧС по Согдийской области начали аварийно-спасательные работы, но поиск пока результатов не принес. Поисковые работы были возобновлены сегодня», - сообщает КЧС.

Комитет напоминает, что купальный сезон еще не открыт, и призывает соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных трагедий.

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