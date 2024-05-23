Задержан замглавы Генштаба России Вадим Шамарин

Вадим Шамарин

CentralAsia (CA) - Задержан начальник Главного управления связи вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он также является заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, сообщили РБК в 235-ом гарнизонном военном суде.

«22 мая Шамарину была избрана пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Статья часть 6 ст. 290 УК (получение взятки)», — сказали в суде.

Часть 6 этой статьи подразумевает получение взятки должностным лицом в особо крупном размере и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

По данным «Коммерсанта», Шамарина задержали по уголовному делу о предполагаемых махинациях. У генерала провели обыск, после чего увезли на допрос в Главное военное следственное управление СК.

Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. В 2010 году Шамарин занял должность начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года является начальником Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителем главы Генштаба. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На протяжении последнего месяца были арестованы заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов. Обоим вменяются должностные преступления.