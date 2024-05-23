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В Таджикистане в ближайшие два дня ожидаются дожди и град

CentralAsia (TJ) -  24-25 мая в Таджикистане ожидаются дожди с грозами и град. Прогнозируется также усиление ветра со скоростью 10-15 м/с, в отдельных районах – до 13-18 м/с.

По данным синоптиков республики, в Хатлоне в эти дни и в ночь на 26 мая 2024 года ожидаются осадки с грозами. Ветер будет западный местами со скоростью 10-15 м/с.

По Согду также ожидаются дожди, в предгорных и горных районах возможен град.

В ряде районов республиканского подчинения осадки в эти дни будут сильные, 26 мая - ожидается град.

На территории ГБАО 24-25 мая тоже ожидаются осадки, а ночью выше 3000 метров - дождь со снегом.

Комитет по ЧС призывает население быть осторожными и принять меры предосторожности, так как осадки могут вызвать сход селей, камнепады, оползни, лавины. Чтобы избежать несчастных случаев, рекомендуется не отправлять детей на пастбища, не ходить на рыбалку и охоту в эти дни.

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