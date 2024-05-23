БДИПЧ открывает миссию по наблюдению за выборами в Монголии

посол Дженнифер Браш

CentralAsia (MNG) - Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) открыло 21 мая миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Монголии 28 июня по приглашению национальных властей.

Миссию возглавляет посол Дженнифер Браш и в ее состав входят 11 экспертов, базирующихся в Улан-Баторе, и 18 долгосрочных наблюдателей, которые будут размещены по всей стране с 28 мая. БДИПЧ также запросило 250 краткосрочных наблюдателей, которые должны были прибыть незадолго до дня выборов.

Миссия оценит местные выборы на предмет их соответствия обязательствам ОБСЕ и другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству.

Наблюдатели будут следить за регистрацией избирателей и кандидатов, предвыборной деятельностью как офлайн, так и онлайн, работой избирательной администрации и соответствующих государственных органов, использованием технологий в избирательном процессе, а также внимательно следить за законодательной базой, политическим финансированием и финансированием избирательных кампаний. и разрешение избирательных споров. Они также оценят выполнение предыдущих рекомендаций БДИПЧ. Комплексный мониторинг СМИ является неотъемлемой частью наблюдательной миссии.

На протяжении всего периода наблюдения миссия будет проводить встречи с представителями национальных властей и политических партий, а также с судебными органами, гражданским обществом и средствами массовой информации. Промежуточный отчет будет опубликован примерно за две недели до дня выборов, чтобы информировать общественность и средства массовой информации в ходе наблюдения.

В день выборов миссия БДИПЧ по наблюдению за выборами будет наблюдать за открытием избирательных участков, ходом голосования, подсчетом голосов и подведением итогов. На следующий день после выборов предварительные выводы и выводы миссии будут представлены на пресс-конференции. Итоговый отчет, оценивающий весь избирательный процесс и содержащий рекомендации, будет опубликован примерно через два месяца после окончания избирательного процесса.

источник: middleasiannews.com

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