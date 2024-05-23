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Лукашенко сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси
Павел Муравейко.
Павел Муравейко.

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Павла Муравейко начальником Генштаба — первым замминистра обороны страны. До этого Муравейко занимал должность первого заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии.

«Начальник генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между Министром обороны и начальником Генштаба»,— сказал Александр Лукашенко.

Предыдущим начальником Генштаба Белоруссии был Виктор Гулевич. 10 мая Александр Лукашенко подписал указ о его освобождении от должности. Свой пост Гулевич занимал с марта 2021 года.

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