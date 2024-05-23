Лукашенко сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси
- Азия и мир, общество
- 15:49, 23 мая 2024
- Просмотров: 90
Павел Муравейко.
CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Павла Муравейко начальником Генштаба — первым замминистра обороны страны. До этого Муравейко занимал должность первого заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии.
«Начальник генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между Министром обороны и начальником Генштаба»,— сказал Александр Лукашенко.
Предыдущим начальником Генштаба Белоруссии был Виктор Гулевич. 10 мая Александр Лукашенко подписал указ о его освобождении от должности. Свой пост Гулевич занимал с марта 2021 года.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.