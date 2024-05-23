Путин посетит с двухдневным визитом Минск и проведет переговоры с Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин сегодня, 23 мая, отправится с двухдневным официальным визитом в белорусскую столицу Минск, где пройдут обширные переговоры с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Уже сегодня вечером мы ожидаем контакты президента Путина и президента Лукашенко в Минске, куда президент Путин приедет с официальным визитом»,— сказал представитель Кремля. Он отметил, что сегодня состоится общение двух президентов. Кроме того, рабочие встречи Владимира Путина в Минске запланированы и на пятницу, 24 мая. В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития отношений двух стран, а также ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, уточняется на сайте Кремля.

Поездка в Беларусь станет для Владимира Путина вторым зарубежным визитом после вступления в должность главы государства в 2024 году. Первый рабочий визит Путин совершил в Пекин с 16 по 17 мая, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Последний раз российский президент посещал Беларусь в ноябре 2023 года во время участия в заседании Совета коллективной безопасности (ОДКБ). По его итогам пять руководителей государств ОДКБ, участвовавших в саммите в Минске, подписали пакет документов, большинство из которых касались кадровых вопросов и функционирования ОДКБ.